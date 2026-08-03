Заочно осужденный на 18 лет иноагент Волков* переобъявлен в розыск

Напомним, в июне 2025 года второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего руководителя ФБК*** Леонида Волкова* к 18 годам лишения свободы. Кроме того, иноагенту назначили штраф в размере 2 млн рублей и запретили заниматься администрированием сайтов на 6 лет.