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Заочно осужденный на 18 лет иноагент Волков* переобъявлен в розыск

МВД переобъявило в розыск иноагента Волкова*

Источник: Комсомольская правда

Сбежавший за границу иноагент, бывший руководитель «Штабов Навального»**, а также сотрудник «ФБК»*** Леонид Волков*, переобъявлен в розыск. Об этом со ссылкой на базу МВД сообщает РИА Новости.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК… переобъявлен», — говорится в базе.

Ранее в 2026 году в карточке указывалось, что Волков* «объявлен в розыск», когда именно его переобъявили, не уточняется.

Напомним, в июне 2025 года второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего руководителя ФБК*** Леонида Волкова* к 18 годам лишения свободы. Кроме того, иноагенту назначили штраф в размере 2 млн рублей и запретили заниматься администрированием сайтов на 6 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что в Екатеринбурге был задержан отец Леонида Волкова*— Михаил Волков — по подозрению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией***. Правоохранительные органы сообщили, что 68-летний доктор физико-математических наук подозревается в оказании финансовой поддержки организации, признанной иностранным агентом и экстремистской.

* признан в РФ иноагентом и внесенный в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

** Движение признано экстремистским и запрещено в России.

*** Движение признано в России экстремистским и ликвидировано.