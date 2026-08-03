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Районный центр в Хабаровском крае обзаведётся современными остановками

Работы продолжат обновление остановочной инфраструктуры, начатое в городе в прошлом году.

В Амурске до конца сентября заменят ещё четыре остановочных павильона. Новый облик получат площадки возле спорткомплекса, Южного микрорайона, Обелиска Славы и Центральной библиотеки, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Работы продолжат обновление остановочной инфраструктуры, начатое в городе в прошлом году. Тогда в едином современном стиле оформили девять павильонов, предусмотрев удобство и безопасность пассажиров, в том числе маломобильных горожан.

Дополнительные остановки решили привести в порядок после обращений жителей. Проект профинансируют в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством края и промышленной компанией.

Обновлением павильонов благоустройство не ограничится. В Амурске ремонтируют тротуары и пешеходные зоны, высаживают деревья и цветы, готовятся наносить дорожную разметку и обустраивать велосипедные дорожки.

Всего в 2026 году по проекту «Гостевой маршрут» в Хабаровском крае планируют обновить около 40 остановок. Монтаж павильонов и благоустройство прилегающих территорий должны завершить до наступления холодов.