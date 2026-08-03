Тренер «Ростов-Дона» признана лучшей в гандбольном чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Ирина Дибирова получила награду по итогам сезона 2025/26. Финалистов определяли через опрос тренеров, журналистов и интернет-голосование. Результаты утвердил Высший Совет ФГР. Дибирова возглавила ростовскую команду в 2023 году. В минувшем сезоне под ее руководством «Ростов-Дон» выиграл Суперкубок и чемпионат России. Она стала третьей женщиной-тренером в истории, взявшей золото чемпионата страны после Ольги Акопян и Людмилы Бодниевой.