Выпускники Хабаровского края проявляют рекордный интерес к педагогике

В Хабаровском крае резко вырос интерес выпускников к педагогическим профессиям. На бюджетные места одного из профильных вузов поступило 3415 заявлений — на 1600 больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве образования и науки региона.
Педагогические направления вошли в тройку самых востребованных у абитуриентов. В этом году для будущих учителей в вузах края предусмотрено 1519 бюджетных мест, ещё 395 — в учреждениях среднего профессионального образования.
Готовить школьников к выбору профессии начинают ещё в старших классах. За три года количество психолого-педагогических классов в регионе выросло с 48 до 208, а их ученики участвуют в профессиональных пробах, профильных сменах и образовательных проектах.
После поступления будущим педагогам помогают наставники и региональные меры поддержки. Всего их действует 13, включая ежемесячные выплаты студентам: по 20 тысяч рублей получают обучающиеся по приоритетным направлениям — математике, физике, химии, информатике и биологии, по 10 тысяч — по остальным специальностям.
Одновременно в крае обновляют образовательную инфраструктуру, чтобы молодые специалисты приходили в современные школы и детские сады. Сейчас капитальный ремонт идёт в 11 школах, ещё пять школ и 12 детских садов строятся.