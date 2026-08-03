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В Красноярске за выходные задержали более 30 нетрезвых водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные сотрудники красноярского полка ДПС пресекли более 85 грубых нарушений Правил дорожного движения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные сотрудники красноярского полка ДПС пресекли более 85 грубых нарушений Правил дорожного движения.

Инспекторы задержали более 30 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Еще 35 человек сели за руль без водительских удостоверений.

Кроме того, автомобилисты более 20 раз выезжали на встречную полосу. В Госавтоинспекции напомнили, что такой маневр создает угрозу лобового столкновения и нередко приводит к авариям с тяжелыми последствиями.