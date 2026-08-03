Российские школьники смогут освоить до девяти курсов внеурочных занятий

Как пишет РИА Новости, в рекомендуемый перечень курсов внеурочной деятельности вошли «Разговоры о важном» для учеников с 1 по 11 классы, «Россия — мои горизонты» для 6−11-х классов, «Орлята России» для учеников начальной школы, а также «Военные учебные сборы» или «Начальная военная подготовка» для 8-х и 10-х классов.