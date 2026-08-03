Российские школьники смогут освоить до девяти курсов внеурочных занятий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Школьники в новом учебном году смогут в свободное от уроков время освоить до девяти рекомендуемых Минпросвещения РФ направлений внеурочных занятий.
Как пишет РИА Новости, в рекомендуемый перечень курсов внеурочной деятельности вошли «Разговоры о важном» для учеников с 1 по 11 классы, «Россия — мои горизонты» для 6−11-х классов, «Орлята России» для учеников начальной школы, а также «Военные учебные сборы» или «Начальная военная подготовка» для 8-х и 10-х классов.
Кроме того, школам рекомендовано организовать курсы по финансовой грамотности для учеников 2−11-х классов, курсы в рамках реализации Концепции исторического просвещения для 2−11-х классов, курсы, поддерживающие математическое и естественно-научное образование, для 5−11-х классов, курсы, поддерживающие профильное обучение и углубленное изучение отдельных предметов, для 7−11-х классов и курсы, поддерживающие физическое развитие обучающихся, для 1−11-х классов.
Объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю.