Комсомольчанка оформила семь микрозаймов на подруг и соседку

В Комсомольске-на-Амуре 19-летнюю местную жительницу подозревают в том, что она тайно оформила семь микрозаймов на двух знакомых. О долгах девушки узнали только после уведомлений от кредиторов, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.