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Комсомольчанка оформила семь микрозаймов на подруг и соседку

Оперативники установили подозреваемую, которая находилась с обеими девушками в доверительных отношениях.

В Комсомольске-на-Амуре 19-летнюю местную жительницу подозревают в том, что она тайно оформила семь микрозаймов на двух знакомых. О долгах девушки узнали только после уведомлений от кредиторов, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.

В полицию обратились 18-летняя и 22-летняя горожанки. Проверка показала, что займы на общую сумму 129 тысяч рублей оформили с использованием их личных данных, хотя сами потерпевшие за деньгами не обращались.

Оперативники установили подозреваемую, которая находилась с обеими девушками в доверительных отношениях. По данным полиции, она воспользовалась смартфоном 18-летней подруги и банковской картой 22-летней соседки, получив доступ к сведениям, необходимым для подачи заявок.

Задержанная призналась, что решилась на аферу из-за собственных долгов: её счета были заблокированы, а банки и микрофинансовые организации отказывали в новых займах. Часть полученных денег она направила на погашение задолженности, остальное потратила на личные нужды.

В отношении комсомольчанки возбудили уголовные дела о мошенничестве и объединили их в одно производство. Подозреваемая находится под обязательством о явке, а полицейские проверяют её возможную причастность к другим подобным эпизодам.