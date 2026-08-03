Комсомольчанка оформила семь микрозаймов на подруг и соседку

В Комсомольске-на-Амуре 19-летнюю местную жительницу подозревают в том, что она тайно оформила семь микрозаймов на двух знакомых. О долгах девушки узнали только после уведомлений от кредиторов, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
В полицию обратились 18-летняя и 22-летняя горожанки. Проверка показала, что займы на общую сумму 129 тысяч рублей оформили с использованием их личных данных, хотя сами потерпевшие за деньгами не обращались.
Оперативники установили подозреваемую, которая находилась с обеими девушками в доверительных отношениях. По данным полиции, она воспользовалась смартфоном 18-летней подруги и банковской картой 22-летней соседки, получив доступ к сведениям, необходимым для подачи заявок.
Задержанная призналась, что решилась на аферу из-за собственных долгов: её счета были заблокированы, а банки и микрофинансовые организации отказывали в новых займах. Часть полученных денег она направила на погашение задолженности, остальное потратила на личные нужды.
В отношении комсомольчанки возбудили уголовные дела о мошенничестве и объединили их в одно производство. Подозреваемая находится под обязательством о явке, а полицейские проверяют её возможную причастность к другим подобным эпизодам.