Восемь лет получила участница сети наркозакладок в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре 51-летнюю женщину приговорили к восьми годам колонии за попытку распространить крупную партию синтетических наркотиков. Из незаконного оборота полицейские изъяли более двух килограммов запрещённых веществ, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным следствия, с декабря 2024 года обвиняемая получала через интернет координаты тайников с оптовыми партиями наркотиков. Для перевозки она привлекла 47-летнего знакомого: мужчина должен был развозить расфасованное вещество и оборудовать закладки в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе.
Информацию о деятельности пары оперативники получили в январе 2026 года. Во время проверки в арендованном мужчиной гараже нашли контейнеры и пакет с белым веществом, электронные весы, упаковочные материалы и зип-пакеты. Ещё две закладки общим весом 8,27 грамма обнаружили в городе.
Экспертиза показала, что изъятые вещества являются производными N-метилэфедрона массой более 1 килограмма 882 граммов и мефедроном весом свыше 180 граммов. Довести задуманное до конца сообщники не успели, поскольку их деятельность пресекли сотрудники полиции.
Центральный районный суд признал женщину виновной в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и назначил ей восемь лет исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении её 47-летнего знакомого выделено в отдельное производство.