Восемь лет получила участница сети наркозакладок в Комсомольске-на-Амуре

Информацию о деятельности пары оперативники получили в январе 2026 года. Во время проверки в арендованном мужчиной гараже нашли контейнеры и пакет с белым веществом, электронные весы, упаковочные материалы и зип-пакеты. Ещё две закладки общим весом 8,27 грамма обнаружили в городе.