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Хабаровчане предпочитают брать на заграничные курорты собак вместо кошек

Самым востребованным направлением стал Таиланд, куда владельцы увезли пять собак и кошку.

В аэропорту Хабаровска в июле оформили документы на вывоз за границу семи собак и одной кошки. Ветеринарный контроль животные прошли перед международными перелётами, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Самым востребованным направлением стал Таиланд, куда владельцы увезли пять собак и кошку. Ещё по одной собаке отправились вместе с хозяевами в Китай и Вьетнам.

Для каждого питомца специалисты оформили ветеринарный сертификат, необходимый для пересечения границы. Всего за месяц через международный аэропорт вывезли восемь животных-компаньонов.

С начала 2026 года из Хабаровского края по ветеринарным документам за рубеж отправились уже 56 домашних животных.