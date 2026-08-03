Хабаровчане предпочитают брать на заграничные курорты собак вместо кошек

В аэропорту Хабаровска в июле оформили документы на вывоз за границу семи собак и одной кошки. Ветеринарный контроль животные прошли перед международными перелётами, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Самым востребованным направлением стал Таиланд, куда владельцы увезли пять собак и кошку. Ещё по одной собаке отправились вместе с хозяевами в Китай и Вьетнам.
Для каждого питомца специалисты оформили ветеринарный сертификат, необходимый для пересечения границы. Всего за месяц через международный аэропорт вывезли восемь животных-компаньонов.
С начала 2026 года из Хабаровского края по ветеринарным документам за рубеж отправились уже 56 домашних животных.