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Молодых музыкантов Красноярска пригласили в проект «Волна возможностей»

Авторы и исполнители в возрасте от 14 до 35 лет могут присоединиться к музыкальному проекту «Волна возможностей». Его запустил красноярский центр поддержки талантливой молодежи «Новые имена».

Авторы и исполнители в возрасте от 14 до 35 лет могут присоединиться к музыкальному проекту «Волна возможностей». Его запустил красноярский центр поддержки талантливой молодежи «Новые имена». Об этом сообщили в администрации города.

Проект рассчитан на тех, кто пишет собственные песни, хочет развивать творчество и выступать перед зрителями на городских площадках. Участники будут работать с наставниками, заниматься вокалом с профессиональными педагогами и посещать мастер-классы по аранжировке. Им также помогут создать сценический образ и научат продвигать собственное творчество.

Репетиции и запись композиций пройдут в музыкальном центре «Волна». Первая группа вокалистов уже готовит концертную программу, которую представят в конце августа на главной сцене Центральной набережной.

«Сейчас в команде пять ребят. Их песни уже доступны на официальных музыкальных платформах. Мы ждем единомышленников, готовых совершенствоваться, учиться новому и создавать собственные музыкальные проекты», — рассказала руководитель проекта Марина Махонина.

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте молодежного центра и прикрепить к ней авторские композиции или их черновые версии. После этого с кандидатом свяжется куратор.