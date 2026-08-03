Молодых музыкантов Красноярска пригласили в проект «Волна возможностей»

Проект рассчитан на тех, кто пишет собственные песни, хочет развивать творчество и выступать перед зрителями на городских площадках. Участники будут работать с наставниками, заниматься вокалом с профессиональными педагогами и посещать мастер-классы по аранжировке. Им также помогут создать сценический образ и научат продвигать собственное творчество.