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«Первосентябрьский капитал» предложили ввести в России

«Первосентябрьский капитал» накануне бьющих по кошельку родителей школьных сборов предложил ввести вице-спикер Госдумы.

«Первосентябрьский капитал» накануне бьющих по кошельку родителей школьных сборов предложил ввести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Свое предложение он направил на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой, сообщают РИА Новости.

Размер выплат, по мнению парламентария, должен зависеть не только от возраста ребенка, но и от средних зарплат в регионе. Родителям учеников начальных классов Чернышов предлагает платить 25% от получаемой в среднем суммы. На сборы учеников 5−9 классов, полагает автор инициативы, хватит 30% от средней зарплаты. А вот семьям, в которых к началу нового учебного года готовят старшеклассников, следует получать по 35%.

«Первосентябрьский капитал» рекомендуют выплачивать не позднее чем за месяц до начала учебного года — это позволит родителям вовремя купить не только все канцелярские принадлежности, но и оформить более крупные покупки. Отметим, что официальной позиции властей по этому вопросу пока не звучало.

В этом году россиянам не перечислят единоразовую выплату для сборов детей в школу. Однако горожанам с двумя и более детьми советуют хотя бы частично компенсировать свои траты, оформив налоговый кэшбек. Подробнее рассказали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина.

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