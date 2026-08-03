«Первосентябрьский капитал» предложили ввести в России

Размер выплат, по мнению парламентария, должен зависеть не только от возраста ребенка, но и от средних зарплат в регионе. Родителям учеников начальных классов Чернышов предлагает платить 25% от получаемой в среднем суммы. На сборы учеников 5−9 классов, полагает автор инициативы, хватит 30% от средней зарплаты. А вот семьям, в которых к началу нового учебного года готовят старшеклассников, следует получать по 35%.