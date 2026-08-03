День физкультурника в Хабаровске отметят общей зарядкой и «ДВ играми»

8 августа спортивно-парковая зона стадиона имени Ленина станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника. Мероприятие приурочено к Году спорта в Хабаровском крае, объявленному губернатором Дмитрием Демешиным, и проводится в рамках Года единства народов России, установленного указом Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Торжественная часть откроется массовой зарядкой в 8:30. На большой сцене у колеса обозрения профессиональные атлеты проведут разминку для всех желающих.
С 9:00 до 17:30 у южного входа универсального краевого спортивного комплекса пройдут «Дальневосточные игры». В программе заявлены показательные выступления по функциональному многоборью, комплексу ГТО, кроссфиту и другим дисциплинам.
В паузах между выступлениями зрителям будет предложено пройти полосу препятствий. Участники, успешно преодолевшие дистанцию, получат памятные подарки.
Дополнительной особенностью праздника станут этнические интерактивные площадки, где гости смогут ознакомиться с национальными видами спорта коренных народов Хабаровского края.
День физкультурника является главным спортивным праздником страны, и в Хабаровске его проведут с учетом как региональных традиций, так и общероссийской значимости.