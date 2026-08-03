День физкультурника в Хабаровске отметят общей зарядкой и «ДВ играми»

8 августа спортивно-парковая зона стадиона имени Ленина станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника. Мероприятие приурочено к Году спорта в Хабаровском крае, объявленному губернатором Дмитрием Демешиным, и проводится в рамках Года единства народов России, установленного указом Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».