Врач Карасев предупредил об анализах крови, которые не имеют научной основы

Расширенная иммунограмма, по словам специалиста, бесполезна при обычных простудах и нужна только для диагностики тяжелых иммунодефицитов. Карасев также отметил анализы на кортизол, которые не подходят для оценки уровня стресса из-за суточных колебаний и широких диапазонов нормы.