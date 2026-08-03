Врач Карасев предупредил об анализах крови, которые не имеют научной основы

Эксперт по доказательной медицине и организации здравоохранения, член Федерации лабораторной медицины, врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев в беседе с KP.RU предупредил, что около трети анализов крови сегодня назначаются пациентам без обоснованных медицинских показаний или вообще не имеют научного базиса.
Эксперт выделил популярные, но бесполезные исследования. Так, анализ на на иммуноглобулины G (IgG) к пищевым продуктам не определяет пищевую непереносимость, а лишь показывает знакомство иммунитета с едой.
«Кроме бесполезной траты денег, из-за результатов такого анализа люди начинают неоправданно отказываться от полезных продуктов. Это создает риски дефицита витаминов, клетчатки и других важных веществ», — добавил специалист.
Онко-чекапы по крови (СА-125, РЭА и др.) обладают низкой чувствительностью на ранних стадиях и могут давать ложноположительные результаты, что не дает возможность увидеть наличие опухолей на ранней стадии.
Расширенная иммунограмма, по словам специалиста, бесполезна при обычных простудах и нужна только для диагностики тяжелых иммунодефицитов. Карасев также отметил анализы на кортизол, которые не подходят для оценки уровня стресса из-за суточных колебаний и широких диапазонов нормы.
«На самом деле сегодня до трети лабораторных анализов назначаются пациентам без обоснованных медпоказаний либо вообще не имеют научного базиса», — заявил он.
Ранее сайт KP.RU подробно рассказал, как подготовиться к сдаче крови. Врач клинической лабораторной диагностики со стажем более 25 лет Аллоя Равтович уточнила правила, которые нужно соблюдать перед процедурой.