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В центре Красноярска завершается ремонт двух образовательных учреждений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ход работ оценил глава города Сергей Верещагин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ход работ оценил глава города Сергей Верещагин.

Одним из объектов стал «Комплекс Покровский» на улице Степана Разина. Школа откроется 1 сентября после капитального ремонта и примет более 300 учеников.

Во время выездного совещания Сергей Верещагин поручил подрядчикам соблюдать утвержденный график, а также привести в порядок подъездные пути к школе и благоустроить улицу Степана Разина.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и региональной программы «Все лучшее детям».

Еще один объект — будущий филиал Детской художественной школы № 1 на улице Ады Лебедевой. После завершения капитального ремонта в 2027 году здесь смогут заниматься музыкой и живописью около 450 детей.

«Помещение площадью более 1200 м² раньше было офисное, с 2023 года оно в собственности города. Работы выполняем по соглашению с инвестором в рамках подготовки к 400-летию города», — сообщил Сергей Верещагин.

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