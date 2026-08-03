В центре Красноярска завершается ремонт двух образовательных учреждений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ход работ оценил глава города Сергей Верещагин.
Одним из объектов стал «Комплекс Покровский» на улице Степана Разина. Школа откроется 1 сентября после капитального ремонта и примет более 300 учеников.
Во время выездного совещания Сергей Верещагин поручил подрядчикам соблюдать утвержденный график, а также привести в порядок подъездные пути к школе и благоустроить улицу Степана Разина.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и региональной программы «Все лучшее детям».
Еще один объект — будущий филиал Детской художественной школы № 1 на улице Ады Лебедевой. После завершения капитального ремонта в 2027 году здесь смогут заниматься музыкой и живописью около 450 детей.
«Помещение площадью более 1200 м² раньше было офисное, с 2023 года оно в собственности города. Работы выполняем по соглашению с инвестором в рамках подготовки к 400-летию города», — сообщил Сергей Верещагин.