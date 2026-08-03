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Омичку оштрафовали за передачу ребёнку самоката с мощностью мопеда

Электросамокат с двигателем 600 Вт и скоростью 50 км/ч приравнивается к мопеду.

Источник: Magnific

Муромцевский районный суд Омской области подтвердил законность штрафа, выписанного жительнице села Седельниково. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области, женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она передала управление электросамокатом своему сыну 2016 года рождения.

Владелица транспорта настаивала, что самокат относится к средствам индивидуальной мобильности и не требует прав. Однако суд установил: мощность двигателя модели составляет 600 Вт, а максимальная скорость достигает 50 км/ч. По этим характеристикам транспортное средство приравнивается к мопеду, для управления которым необходимо водительское удостоверение.

Решение Госавтоинспекции признано законным, хотя пока не вступило в силу.

Ранее мы рассказывали, что врачи напомнили омским самокатчикам о правилах безопасности. Теперь суд подтвердил, что за передачу мощного электротранспорта детям грозит серьёзный штраф.