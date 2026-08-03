Омичку оштрафовали за передачу ребёнку самоката с мощностью мопеда

Владелица транспорта настаивала, что самокат относится к средствам индивидуальной мобильности и не требует прав. Однако суд установил: мощность двигателя модели составляет 600 Вт, а максимальная скорость достигает 50 км/ч. По этим характеристикам транспортное средство приравнивается к мопеду, для управления которым необходимо водительское удостоверение.