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От +20 до +35 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 3 августа

От +15 до +37 градусов обещают синоптики в Ростовской области в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 3 августа будет еще жарче, чем днем ранее и серьезно перевали за отметку в +30 градусов. Не стоит ждать спасения в виде дождя или сильного ветра — про них в гидрометеорологическом бюллетене ни слова. Подробный прогноз на воскресенье узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, осадки в Ростове-на-Дону 3 августа не ожидаются: будет переменная облачность, преимущественно без дождя. Ветер северо-восточный и восточный разовьет скорость в 7 — 12 м/с.

В Ростовской области в понедельник также будет переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-восточный и восточный задует со скоростью 7 — 12 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 3 августа днем поднимется до +33 — +35 градусов, а в ночь на 4 августа будет +20 — +22 градуса.

В Ростовской области температура воздуха днем достигнет +32 — +37 градусов, в ночь на понедельник будет +19 — +24 градуса, местами до +15,

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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