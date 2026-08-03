От +20 до +35 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 3 августа

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 3 августа будет еще жарче, чем днем ранее и серьезно перевали за отметку в +30 градусов. Не стоит ждать спасения в виде дождя или сильного ветра — про них в гидрометеорологическом бюллетене ни слова. Подробный прогноз на воскресенье узнали у специалистов регионального гидрометцентра.