Стали известны победители регионального этапа конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2026»

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2026». На мероприятии демонстрировали передовые практики и обменивались опытом в сфере инклюзивного образования. В региональном этапе приняли участие 17 образовательных организаций. В номинации «Лучший инклюзивный детский сад» победителем стал детсад «Родничок» из поселка Солнечный. Первое место в номинации «Лучшая инклюзивная школа» заняла школа № 5 в Бикине. «Лучшей ресурсной организацией по развитию общего инклюзивного образования» стала школа-интернат № 4 в Хабаровске. Победители будут представлять Хабаровский край на федеральном этапе конкурса.