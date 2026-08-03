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Еще 4 остановки обновят в Амурске по просьбам жителей в 2026 году

В рамках проекта «Гостевой маршрут» в Амурске обновили 9 остановок. До конца года в городе модернизируют еще 4 остановки — «Спорткомплекс», «Южный микрорайон», «Обелиск Славы» и «Центральная библиотека». Работы проведут благодаря финансовой поддержке компании «Полиметалл». "Наш город небольшой, поэтому любые изменения сразу становятся заметны. Видно, что постепенно обновляются остановки, приводятся в порядок улицы и общественные.

В рамках проекта «Гостевой маршрут» в Амурске обновили 9 остановок. До конца года в городе модернизируют еще 4 остановки — «Спорткомплекс», «Южный микрорайон», «Обелиск Славы» и «Центральная библиотека». Работы проведут благодаря финансовой поддержке компании «Полиметалл». «Наш город небольшой, поэтому любые изменения сразу становятся заметны. Видно, что постепенно обновляются остановки, приводятся в порядок улицы и общественные пространства — всё это делает город более уютным. Приятно видеть, что он постепенно преображается, и хочется, чтобы эта работа продолжалась», — отметила жительница Амурска Мария. Главная задача проекта «Гостевой маршрут» — создание современной, комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей города. Всего в этом году планируют обновить 40 остановок края.