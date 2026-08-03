В Ростовской области 3 августа обещают жару до + 37 и сильный ветер

В связи с такими погодными условиями специалисты предупреждают о высокой пожароопасности. В частности, в отдельных центральных, южных, северо-западных и северо-восточных районах региона прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. Жителям настоятельно рекомендуют не разводить костры, а также не выбрасывать непотушенные окурки.