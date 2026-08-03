Врач Карасев: анализ на кортизол не отражает уровень стресса

Анализ крови или мочи на кортизол не позволяет достоверно определить уровень стресса у человека. Об этом в беседе с KP.RU заявил врач Александр Карасев.
По словам специалиста, концентрация гормона существенно меняется в течение суток и зависит от сезона. Кроме того, у кортизола слишком широкий диапазон нормальных значений, поэтому разовое исследование обычно не дает объективной картины.
«Поэтому применяется такая манипуляция, как определение оптимального диапазона. Это искусственно созданные, надуманные границы значений, которые не имеют оснований», — объяснил Карасев.
Врач отметил, что из-за таких границ результат пациента могут признать отклонением от нормы. После этого человеку нередко предлагают БАДы с магнием и другие средства, которые якобы должны снизить уровень стресса.
В той же беседе Карасев рассказал, что измерение кортизола оправдано при подозрении на болезни Кушинга и Аддисона. Эти заболевания встречаются редко и сопровождаются заметными симптомами. При этом для постановки диагноза показатель оценивают не один раз, а в динамике.