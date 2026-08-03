Врач Карасев: анализ на кортизол не отражает уровень стресса

В той же беседе Карасев рассказал, что измерение кортизола оправдано при подозрении на болезни Кушинга и Аддисона. Эти заболевания встречаются редко и сопровождаются заметными симптомами. При этом для постановки диагноза показатель оценивают не один раз, а в динамике.