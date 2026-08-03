В России стартовало голосование за финалистов премии «Здравомыслие»

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Народное голосование за финалистов литературной премии «Здравомыслие» стартовало в России, в лонг-лист вошли, в частности, труды ученых Татьяны Черниговской и Константина Анохина. Об этом сообщили организаторы премии.
«3 августа стартует народное голосование за книги о здоровье и медицине 2026 года. Ознакомиться с работами номинантов и сделать свой выбор можно на сайте премии до 4 октября. В лонг-лист вошли фундаментальные научные труды, такие как исследования мозга Татьяны Черниговской и Константина Анохина, национальные руководства по нутрициологии и косметологии, атласы анатомии и пособия по кардиохирургии, и прикладные издания для широкого круга читателей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из более чем 170 заявок, поданных на соискание премии, к голосованию допущено 93 книги. При этом в спецноминации «Лучшая идея книги» представлено 25 идей будущих книг о здоровье и медицине.
По итогам голосования будут определены тройки финалистов в следующих номинациях: «Рецепт здоровья», «Шаг вперед», «Эскулап», «Наука долголетия». Победителей объявят 19 октября.