В России стартовало голосование за финалистов премии «Здравомыслие»

«3 августа стартует народное голосование за книги о здоровье и медицине 2026 года. Ознакомиться с работами номинантов и сделать свой выбор можно на сайте премии до 4 октября. В лонг-лист вошли фундаментальные научные труды, такие как исследования мозга Татьяны Черниговской и Константина Анохина, национальные руководства по нутрициологии и косметологии, атласы анатомии и пособия по кардиохирургии, и прикладные издания для широкого круга читателей», — говорится в сообщении.