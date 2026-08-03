В России испытали лактоферрин для защиты хрящевой ткани в космосе

Как пояснили в пресс-службе, снижение механической нагрузки на ткани характерно не только для длительных космических полетов. Оно также наблюдается при малоподвижном образе жизни, длительном постельном режиме после травм и операций, а также при ряде заболеваний. В этой связи результаты исследования представляют интерес не только для космической медицины, но и для разработки новых подходов к профилактике и лечению заболеваний суставов и позвоночника.