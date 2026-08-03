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Главные новости к утру 3 августа

3 августа начнутся переговоры между Вашингтоном и Тегераном, сообщил президент США Дональд Трамп.

3 августа начнутся переговоры между Вашингтоном и Тегераном, сообщил президент США Дональд Трамп.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что из-за снижения уровня воды в Дунае через несколько дней река станет непригодной для судоходства.

16-летняя россиянка Кристина Лютова выиграла теннисный турнир категории WTA 250 в американском Мемфисе.

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает возможную отставку канцлера Германии Фридриха Мерца, пишет Der Spiegel.

AstraZeneca изучает возможность покупки Bristol Myers Squibb, узнало Bloomberg.

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