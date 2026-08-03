Жара до +30°C и дожди придут в Нижегородскую область на этой неделе

Первая половина недели пройдёт без осадков. С понедельника по среду, с 3 по 5 августа, столбики термометров в дневные часы будут стабильно держать отметку в +25°C. В четверг, 6 августа, воздух прогреется до +26°C, а пик жары припадёт на пятницу, 7 августа, когда температура достигнет +30°C.