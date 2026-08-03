Жара до +30°C и дожди придут в Нижегородскую область на этой неделе

Жителей Нижегородской области ожидает тёплая и переменчивая погода на неделе с 3 по 9 августа. Об этом сообщают данные сервиса «Яндекс Погода».
Первая половина недели пройдёт без осадков. С понедельника по среду, с 3 по 5 августа, столбики термометров в дневные часы будут стабильно держать отметку в +25°C. В четверг, 6 августа, воздух прогреется до +26°C, а пик жары припадёт на пятницу, 7 августа, когда температура достигнет +30°C.
Погода резко изменится к выходным. В субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, в регионе прогнозируются дожди, а дневная температура снизится до +24°C… +23°C. Ночные показатели в течение недели будут варьироваться от +14°C в начале недели до +21°C в пятницу.
Ранее сообщалось, что аномальная погода не ожидается в Нижегородской области в августе.