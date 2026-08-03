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Хабаровчане смогут выбрать для осеннего голосования любой удобный участок

Механизм пригодится тем, кто 18, 19 и 20 сентября не сможет прийти на участок по адресу регистрации.

В Хабаровском крае 3 августа начался приём заявлений для голосования на выборах депутатов Госдумы по месту фактического нахождения. Механизм пригодится тем, кто 18, 19 и 20 сентября не сможет прийти на участок по адресу регистрации, сообщили в избирательной комиссии региона.

Выбрать другой участок можно до 14 сентября через портал «Госуслуги», многофункциональный центр или любую территориальную избирательную комиссию. С 9 сентября заявления также начнут принимать участковые комиссии.

После подачи заявления избиратель сможет проголосовать за федеральный список партий на удобном участке в любом регионе России. Однако получить бюллетень по одномандатному округу можно только в пределах того округа, к которому относится выбранное место голосования.

Воспользоваться «Мобильным избирателем» смогут и граждане без постоянной регистрации в России. Им разрешат проголосовать по федеральному округу, а при наличии временной регистрации, оформленной не позднее 19 июня, — также за кандидата-одномандатника по месту пребывания.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября 2026 года.

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