В Красноярске осудят братьев из Иркутска за кражу смартфона стоимостью 284 тысячи рублей

Следователи красноярской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Иркутска. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, 21-летнего и 20-летнего молодых людей обвиняют в совершении кражи. Осенью прошлого года сотрудник магазина цифровой техники сообщил в полицию, что из торговой точки похитили смартфон стоимостью почти 284 тысячи рублей. Пропажу выявили в ходе инвентаризации. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались двоюродные братья из Иркутска, один из них ранее был судим за имущественные преступления. Злоумышленники сообщили, что направлялись в Москву на заработки, однако по пути им сообщили, что работы нет, и они временно остались в Красноярске. Похищенный телефон молодые люди выставили на сайте объявлений и продали его за 140 тысяч рублей. Фигуранты находятся под стражей, им грозит до 6 лет лишения свободы.