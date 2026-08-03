Студии и «однушки» стали чаще искать жители Хабаровского края

В Хабаровском крае по итогам июня 2026 года интерес покупателей к квартирам на вторичном рынке увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Аналитический центр Авито Недвижимости.
Наибольший рост спроса в регионе зафиксирован на студии — интерес к ним вырос на 77%. Также жители края чаще стали интересоваться однокомнатными квартирами (+18%), трёхкомнатными (+15%) и двухкомнатными (+13%).
В целом по России количество сделок купли-продажи вторичного жилья в июне выросло на 33% год к году. За первые шесть месяцев 2026 года россияне приобрели на 21% больше квартир на вторичном рынке, чем за аналогичный период 2025 года.
При этом предложение на рынке сокращается: за год объём доступных вариантов уменьшился на 16%. В Хабаровском крае средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в июне составила 111 тыс. рублей.
Доля сделок с использованием ипотеки на вторичном рынке по стране сохранилась на уровне 31% — это на 6 процентных пунктов выше, чем в июне 2025 года.