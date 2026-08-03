Житель Норильска высудил более 200 тысяч рублей за обман при покупке телефона

Житель Норильска решил купить смартфон через интернет-магазин ООО «Гамма». Общая цена с доставкой составила около 110 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги по реквизитам, которые ему прислали. Однако уже на следующий день он передумал и попросил заменить модель на такую же, но с другим типом сим-карт. По словам покупателя, он связался с продавцом и договорился о доплате: речь шла о почти девяти тысячах рублей. Он перевел эту сумму на счет, который получил от менеджера. И тут начались проблемы. 3 августа в Роспотребнадзоре рассказали, с чем можно столкнуться, и как действовать.