В Госдуме предложили выплачивать «Первосентябрьский капитал» на каждого школьника

В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты на каждого ребёнка школьного возраста. Предполагается, что это будут целевые выплаты для подготовки детей к учебному году. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Предполагается, что выплата будет осуществляться не позднее, чем за месяц до начала учебного года, а её размер может быть поставлен в зависимость от возраста ребёнка и от региона, в котором он проживает. Так. Чернышов предлагает на учащихся начальных классов выплачивать 25% от средней зарплаты по субъекту РФ, для учеников 5−9-х классов — 30%, а для старшеклассников — 35%.
Программа «Первосентябрьский капитал» поможет повысить доступность качественного образования, сказал Чернышов РИА Новости.
Ранее в Госдуме предложили на подготовку к 1 сентября семьям со школьниками выплачивать единовременную помощь в размере от 20 до 30 тысяч рублей.
Также сообщалось, что школьные принадлежности и форму хотят внести в перечень социально значимых товаров и ограничить рост цен на школьные товары перед 1 сентября.