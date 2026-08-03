Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили выплачивать «Первосентябрьский капитал» на каждого школьника

Чернышов: «Первосентябрьский капитал» повысит доступность образования.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты на каждого ребёнка школьного возраста. Предполагается, что это будут целевые выплаты для подготовки детей к учебному году. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Предполагается, что выплата будет осуществляться не позднее, чем за месяц до начала учебного года, а её размер может быть поставлен в зависимость от возраста ребёнка и от региона, в котором он проживает. Так. Чернышов предлагает на учащихся начальных классов выплачивать 25% от средней зарплаты по субъекту РФ, для учеников 5−9-х классов — 30%, а для старшеклассников — 35%.

Программа «Первосентябрьский капитал» поможет повысить доступность качественного образования, сказал Чернышов РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили на подготовку к 1 сентября семьям со школьниками выплачивать единовременную помощь в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

Также сообщалось, что школьные принадлежности и форму хотят внести в перечень социально значимых товаров и ограничить рост цен на школьные товары перед 1 сентября.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше