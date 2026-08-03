В Госдуме предложили выплачивать «Первосентябрьский капитал» на каждого школьника

Предполагается, что выплата будет осуществляться не позднее, чем за месяц до начала учебного года, а её размер может быть поставлен в зависимость от возраста ребёнка и от региона, в котором он проживает. Так. Чернышов предлагает на учащихся начальных классов выплачивать 25% от средней зарплаты по субъекту РФ, для учеников 5−9-х классов — 30%, а для старшеклассников — 35%.