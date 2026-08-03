Мишустин отметил большой интерес туристов к Алтаю

«Мы завтра как раз будем работать на конференции, связанной в том числе с вопросами туризма. Можем подробно обсудить все эти вопросы и то, какие еще необходимы меры, в том числе и от федерального правительства, для того чтобы придать импульс социально-экономическому развитию Республики Алтай», — добавил Мишустин, выслушав Турчака.