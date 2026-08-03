Мишустин отметил большой интерес туристов к Алтаю

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Алтай вызывает большой интерес у туристов, его природные красоты не оставляют равнодушными всех, кто приезжает в регион. Это отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
«Алтай всегда притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе. Не могут не любоваться этими прекрасными местами», — обратил внимание глава российского кабмина и попросил Турчака рассказать, как развивается Горный Алтай, как обстоят дела с туризмом.
«Мы завтра как раз будем работать на конференции, связанной в том числе с вопросами туризма. Можем подробно обсудить все эти вопросы и то, какие еще необходимы меры, в том числе и от федерального правительства, для того чтобы придать импульс социально-экономическому развитию Республики Алтай», — добавил Мишустин, выслушав Турчака.