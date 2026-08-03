Красноярское отделение РГО заняло первое место в стране по эффективности

Наше отделение — одно из старейших в России. Усилиями красноярских географов удалось сохранить природный комплекс «Столбы». Также РГО стояло у истоков создания Красноярского краевого краеведческого музея и Минусинского краеведческого музея. В 2018 году оно впервые в своей истории стало лауреатом «Премии РГО», одержав победу в номинации «Экспедиция по России» с проектом «Борт Тюрикова. Возвращение». В 2020 году еще одним достижением стала победа проекта «Мыс Челюскин». В 2022 году краевое отделение впервые было удостоено Большой серебряной медали Русского географического общества.