Первая рабочая неделя августа в Нижнем Новгороде будет пасмурной и теплой. Такой прогноз дает сервис «Яндекс. Погода».
В понедельник, 3 августа, утром ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до +24, будет облачно с прояснениями, но к вечеру прояснится. Ветер северо-западный, 4 м/с.
Во вторник, 4 августа, будет облачно с прояснениями. Днем до +24, ветер северо-западный, 3 м/с. В течение дня будет пасмурно, но осадков не ожидается.
В среду, 5 августа, будет также пасмурно и без осадков. Температура воздуха до +26, ветер поменяет направление на западное, 4 м/с.
Четверг, 6 августа, будет более солнечным, хотя легкая облачность сохранится. Днем до +28, ветер юго-западный, 4 м/с. Вечером прогнозируется небольшой дождь.
В пятницу, 7 августа, воздух прогреется до +31. Днем ожидается небольшой дождь, который усилится к вечеру. Ветер западного и юго-западного направления 3 м/с.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что август в Нижегородской области ожидается близким к климатической норме.