Не менее 470 тыс. детей отдохнут в лагерях Свердловской области за лето

Как рассказал губернатор Денис Паслер, в рамках запущенной в этом году программы «Уральские каникулы» был проведен капремонт в 17 лагерях и сейчас идет еще в семи. В Тавде и Североуральске появились новые модульные палаточные городки, в трех лагерях построены современные медицинские блоки, а 18 учреждений получили новое медицинское оборудование. До конца года планируется завершить ремонт на 25 объектах.