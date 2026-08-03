Бывший краевой министр занялся торговлей топливом и металлом

Весной 2025 года господин Морозов, а также сын покойного президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова Кирилл учредили ООО «БМ-Логистик» с основным видом деятельности «торговля лесоматериалами и строительными материалами». Выручка за год этого ООО составила 65 млн руб., и почти столько же составила чистая прибыль — 63 млн руб.