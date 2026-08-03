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В Госдуме предложили вернуть профессию лесника

Депутат Миронов предложил восстановить институт лесников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил восстановить институт лесников, которые будут следить за порядком в лесах, предотвращать пожары и заниматься восстановлением уничтоженных лесных массивов.

«Лес — это наше национальное достояние. Но сегодня зачастую за огромными территориями просто некому следить. Лесник — это не просто сторож, это хозяин, который знает каждый уголок своего участка и может предотвратить беду до того, как она случится. Надо возвращать лесников», — сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, лесник на месте способен вовремя заметить очаг возгорания, организовать первичное реагирование и не дать огню распространиться на огромные площади.

Парламентарий подчеркнул, что в обязанности лесников должны входить не только патрулирование и противопожарная работа, но и лесовосстановление — высадка новых деревьев взамен погибших и пострадавших. Это создаст дополнительные рабочие места в сельской местности и поможет сохранить лесные богатства для будущих поколений.

«Лес — это легкие нашей страны. И у этих легких должен быть хозяин. Лесник — это профессия, без которой невозможно сохранить природу России. Убежден, что государство должно вернуть лесника в лес», — подытожил Миронов.

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