В Госдуме предложили вернуть профессию лесника

«Лес — это наше национальное достояние. Но сегодня зачастую за огромными территориями просто некому следить. Лесник — это не просто сторож, это хозяин, который знает каждый уголок своего участка и может предотвратить беду до того, как она случится. Надо возвращать лесников», — сказал Миронов РИА Новости.