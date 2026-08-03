Юная сказочница из Комсомольска-на-Амуре победила в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Подведены итоги специальной детской номинации XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится по нацпроекту «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов. В этом году ключевой темой стало сохранение культурного наследия и укрепление межнационального единства — именно этой теме посвящена детская номинация «Сказки народов моей страны». Юные авторы от 3 до 13 лет представили 1272 работы в двух направлениях — текстовом и графическом. По итогам экспертной оценки определили 100 победителей. Среди них — комсомольчанка Мария Саримова со сказкой «Туму и волшебство ледяной реки». В произведении мальчик из эвенского поселения отправляется на поиски реки, исполняющей искренние желания. Через сказочный сюжет раскрываются ценности единства, уважения к природе, доброты и веры в благородные поступки. Работы победителей войдут в ежегодный сборник сказок народов России. Каждый победитель получит печатное издание с собственной творческой работой.