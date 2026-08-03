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Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних нападающих по версии НХЛ

По итогам прошлого регулярного чемпионата российский форвард был признан самым ценным игроком.

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Россиянин Никита Кучеров, выступающий за «Тампу», стал лидером рейтинга крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди действующих игроков. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Второе место занял чех Давид Пастрняк из «Бостона». Тройку лучших замкнул россиянин Кирилл Капризов, защищающий цвета «Миннесоты». Также в данный список вошел еще один представитель России — Артемий Панарин, играющий за «Лос-Анджелес», расположился на 12-й позиции.

Кучерова признали лучшим игроком прошлого регулярного чемпионата НХЛ. По итогам 76 матчей он набрал 130 очков (44 гола + 86 результативных передач), заняв второе место в списке самых результативных игроков лиги. Его смог опередить только канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (138; 48+90).

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