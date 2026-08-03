Бурляев выступил за отмену всех возрастных ограничений для фильмов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Возрастные ограничения стоит снять со всех хороших фильмов, а за нравственным уровнем выходящих на экран картин должно следить Министерство культуры России. Таким мнением Народный артист РФ депутат Госдумы Николай Бурляев поделился с ТАСС в приуроченном к его 80-летию интервью.
«Я считаю, что возрастные ограничения стоит снять со всех хороших фильмов. При этом важно, чтобы Министерство культуры [РФ] следило за тем, какого качества картины выходят на экран, и не допускало появления той пошлости, к которой, на мой взгляд, зрителя уже успели приучить», — считает собеседник агентства.
Так, в пример Бурляев привел советские военные фильмы. «Такие фильмы, как “Судьба человека” Сергея Бондарчука, “Баллада о солдате” Григория Чухрая, картины Юрия Озерова можно и нужно смотреть в любом возрасте. В них нет пошлости, именно такое кино и нужно делать», — заключил он.