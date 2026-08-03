Тегеран заявил, что Украине грозит втягивание в войну с Ираном

По словам дипломата, Тегеран предупредил страны о возможных последствиях участия в военных действиях против республики. В ответ представители государств заявили, что не намерены становиться сторонами конфликта. Багаи отметил, что поводом для контактов стали публикации о якобы передаче военных объектов США, которые, по его словам, содержали неточности.
В иранском МИД подчеркнули, что государства региона вправе самостоятельно обеспечивать свою безопасность и стабильность. Тегеран также готов обсуждать с соседями и партнерами последствия возможных новых действий Вашингтона против Ирана.
Багаи предупредил, что в случае повторной атаки со стороны США и особенно при ударах по инфраструктуре Ирана ответ Тегерана будет всеобъемлющим, передает Irib.
1 августа в The Wall Street Journal со ссылкой на источники писали, что президент США Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран. По данным издания, военная операция может продлиться несколько дней. Однако собеседники газеты отметили, что глава Белого дома может отказаться от ударов в случае прогресса на дипломатическом направлении.