Число доступных балкеров для экспорта угля из России сократилось

Как отмечают аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ), страховые компании отказываются страховать суда, заходящие в Азово-Черноморский бассейн. Ожидается, что средне- и крупнотоннажные балкеры могут уйти в другие акватории, а некоторые малотоннажные суда, неспособные перейти в другие воды, ушли в холодный отстой до нормализации обстановки, сказано в обзоре ЦЦИ со ссылкой на участников рынка. Как указывают в Sxcoal, атака на турецкий сухогруз, который следовал с углем из порта Тамань в Трабзон, 22 июля усилила опасения рынка по поводу возможных перебоев в морских перевозках в регионе, добавив неопределенности в отношении российского экспорта угля в Средиземноморье.