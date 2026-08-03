ВС оставил в колонии подельника актера из сериала «Слово пацана» Хайдарова

Верховный суд РФ оставил в силе решение суда, по которому Сухроб Хайдаров осужден на 20 лет колонии за разбойное нападение. В преступлении также принимал участие актер Сергей Базанов из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом со ссылкой на решение суда сообщает ТАСС.
«Приговор Московского городского суда от 23 июля 2025 года, апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 24 сентября 2025 года в отношении Хайдарова Сухроба Сайдалиевича оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — сказано в документе.
Напомним, в 2024 году Сергей Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Актер Сергей Базанов признал вину в разбое, но вот обвинение в убийстве организованной группой отверг. До этого следователи «утяжелили» всем фигурантам дело, добавив к разбою еще и убийство. Так, признательные показания на Базанова дал Григорий Галустов, назвавший актера организатором разбойного нападения и убийства.
В декабре 2023 года Замоскворецкий районный суд города Москвы заключил под стражу на 2 месяца актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова, подозреваемого в убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, совершенном в 2011 году.