ВС оставил в колонии подельника актера из сериала «Слово пацана» Хайдарова

Напомним, в 2024 году Сергей Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Актер Сергей Базанов признал вину в разбое, но вот обвинение в убийстве организованной группой отверг. До этого следователи «утяжелили» всем фигурантам дело, добавив к разбою еще и убийство. Так, признательные показания на Базанова дал Григорий Галустов, назвавший актера организатором разбойного нападения и убийства.