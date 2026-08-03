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Восемь рейсов задержаны в нижегородском аэропорту

Большинство рейсов работают по распианию.

Источник: Время

Восемь рейсов задержаны в аэропорту им. В. П. Чкалова. Об этом сообщается на электронном табло воздушной гавани.

Прилетит с опозданием рейс из Екатеринбурга. По первичному расписанию самолет должен был приземлиться в 8:40. По новому расписанию он прилетит лишь в 12:25.

Также на несколько часов задержится рейс из Сочи. Вместо 13:55 самолет ожидается в 15:05.

В 15:25 прилетит еще один рейс из Калининграда. По старому расписанию самолет ожидался в 12:30.

До 22:00 задержан прилет рейса из Самары. По прежнему расписанию должен был приземлиться в 18:40. На вылет в Самару рейс также задержан: вместо 09:30 он покинет Нижний Новгород лишь в 13:20.

Вылеты в Сочи и Минеральные Воды также задерживаются до 16:30 и 16:40 соответственно.

Еще один рейс из Екатеринбурга задержан в Нижегородском аэропорту. Его вылет назначен, согласно табло, на 22:45 вместо 19:15.

Все остальные рейсы работают по своему расписанию.

Напомним, 2 августа вылет сразу четырех рейсов также был задержан в Нижегородском аэропорту.

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