В Минусинском округе полицейские поймали воровку и получили благодарность от жителей

В правоохранительных органах рассказали, что ранее в дежурную часть минусинской полиции обратилась семейная пара с заявлением о том, что неизвестные похитили из их машины сумку, в которой находился сотовый телефон, банковская карта и денежные средства. Ущерб составил около 11 тыс. рублей.