В Минусинском округе полицейские поймали воровку и получили благодарность от жителей

На имя начальника ОМВД России «Минусинский» поступила благодарность в адрес следственно-оперативной группы за раскрытие преступления в кратчайшие сроки.
В правоохранительных органах рассказали, что ранее в дежурную часть минусинской полиции обратилась семейная пара с заявлением о том, что неизвестные похитили из их машины сумку, в которой находился сотовый телефон, банковская карта и денежные средства. Ущерб составил около 11 тыс. рублей.
По заявлению незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность подозреваемой в совершении кражи, ею оказалась ранее судимая 61-летняя женщина. Злоумышленницу оперативно задержали, а похищенное имущество изъяли и вернули потерпевшей.
На воровку завели уголовное дело по ч. 2, ст. 158 УК РФ. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.
Жители Минусинского округа поблагодарили сотрудников полиции за раскрытие кражи:
«Прошу объявить благодарность следственно-оперативной группе, которые по горячим следам раскрыли кражу сумки моей супруги. Благодаря их профессиональным действиям в течении дня они смогли установить и задержать подозреваемую, совершившую данное преступление и в полном объеме вернуть нам наше похищенное имущество», — приводят цитату мужа потерпевшей в пресс-службе краевой полиции.
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