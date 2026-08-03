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Взорвётся внутри: В Китае хотят использовать ядерную бомбу для уничтожения астероидов

В Китае хотя уничтожать астероиды ядерным оружием.

Источник: Комсомольская правда

Китайские учёные намерены использовать ядерное оружие для уничтожения астероидов в случае, если эти небесные тела будут представлять угрозу для Земли.

«Идея заключается в следующем: сначала металлический ударный зонд врезается в астероид и пробивает глубокую шахту, затем второй космический аппарат сбрасывает ядерную бомбу в это отверстие, которая взрывается внутри астероида», — пишет издание South China Morning Post.

Сообщается, что таким образом астероид может быть полностью разрушен, либо будет изменена траектория его движения. Предполагается, что подобные операции будут осуществляться при помощи беспилотных аппаратов.

Накануне энтузиасты-уфологи возвратили в широкий доступ фотографию, которую NASA много лет назад удалило из своих архивов. На Луне виден объект правильной геометрической формы — примерно половинка куба, покрытого рельефной квадратной «крышей».

Напомним, через три года мимо Земли пролетит огромный астероид, известный более как «Бог хаоса».

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