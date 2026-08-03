Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вспышка инфекции со взрывной диареей может перекинуться за пределы США

Вспышка циклоспороза в США может привести к появлению случаев заболевания в других странах, сообщил генеральный директор Think Healthy Group и приглашенный доцент Университета Тафтса Тэйлор Уоллес. По его словам, риск распространения инфекции со взрывной диареей за пределы страны связан прежде всего с поставками зараженных продуктов.

Вспышка циклоспороза в США может привести к появлению случаев заболевания в других странах, сообщил генеральный директор Think Healthy Group и приглашенный доцент Университета Тафтса Тэйлор Уоллес. По его словам, риск распространения инфекции со взрывной диареей за пределы страны связан прежде всего с поставками зараженных продуктов.

— Случаи заболевания за рубежом, связанные с данной вспышкой, вероятней всего, будут обусловлены употреблением в пищу той же загрязненной продукции или другой, подвергшейся воздействию того же источника загрязнения, — заявил специалист.

Эксперт отметил, что американские медицинские власти сообщали о продаже потенциально опасной продукции в Мексике. При этом вероятность появления заболевших в других государствах будет зависеть от того, куда именно поставлялся салат, который рассматривается как возможный источник вспышки.

Уоллес подчеркнул, что циклоспороз обычно не передается напрямую от человека к человеку. Паразиту необходимо пройти определенный этап развития за пределами организма, прежде чем он сможет заразить другого человека, передает РИА Новости.

Американские фермеры массово уничтожают урожай салата-латука из-за резкого падения спроса среди покупателей. Это происходит на фоне распространения в стране кишечной инфекции.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше