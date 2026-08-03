Вспышка инфекции со взрывной диареей может перекинуться за пределы США

Вспышка циклоспороза в США может привести к появлению случаев заболевания в других странах, сообщил генеральный директор Think Healthy Group и приглашенный доцент Университета Тафтса Тэйлор Уоллес. По его словам, риск распространения инфекции со взрывной диареей за пределы страны связан прежде всего с поставками зараженных продуктов.
— Случаи заболевания за рубежом, связанные с данной вспышкой, вероятней всего, будут обусловлены употреблением в пищу той же загрязненной продукции или другой, подвергшейся воздействию того же источника загрязнения, — заявил специалист.
Эксперт отметил, что американские медицинские власти сообщали о продаже потенциально опасной продукции в Мексике. При этом вероятность появления заболевших в других государствах будет зависеть от того, куда именно поставлялся салат, который рассматривается как возможный источник вспышки.
Уоллес подчеркнул, что циклоспороз обычно не передается напрямую от человека к человеку. Паразиту необходимо пройти определенный этап развития за пределами организма, прежде чем он сможет заразить другого человека, передает РИА Новости.
Американские фермеры массово уничтожают урожай салата-латука из-за резкого падения спроса среди покупателей. Это происходит на фоне распространения в стране кишечной инфекции.