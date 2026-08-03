Новости Ростовской области 3 августа: бензин, ДТП, футбол, погода

Тем не менее, ситуация с обеспечением топливом остаётся напряжённой. Из-за пика курортного сезона нагрузка на инфраструктуру максимальна, а главной причиной очередей у колонок стал локальный всплеск спроса со стороны туристов-автомобилистов. При этом на многих станциях сохраняется запрет на отпуск топлива в канистры.