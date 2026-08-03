Новости Ростовской области 3 августа: бензин, ДТП, футбол, погода

В Ростовской области почти полностью ликвидированы последствия шторма, который многие уже успели назвать «ураганом века», на донских трассах гибнут люди, цены на бензин уже стабилизировались. Болельщиков радуют успехи футболистов. А аферистов, обманувших 300 человек, ждёт суд.
Мы собрали самые важные и актуальные события последних суток, чтобы вы могли составить полную картину происходящего. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
ФК «Ростов» поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги по итогам второго тура сезона-2026/27.
31 июля донская команда одержала победу над «Родиной» со счетом 4:2. Голами в составе ростовчан отметились Иван Комаров, Митя Крижан, Андрей Лангович и Даниил Шанталий.
Что происходит с бензином в Ростовской области 3 августа 2026.
На большинстве крупных сетевых АЗС региона и юга России сняты строгие лимиты на отпуск бензина в бак автомобиля. Ограничения по 20−30 литров, которые вводились в июле в отдельных районах, на основных заправках уже не действуют.
Тем не менее, ситуация с обеспечением топливом остаётся напряжённой. Из-за пика курортного сезона нагрузка на инфраструктуру максимальна, а главной причиной очередей у колонок стал локальный всплеск спроса со стороны туристов-автомобилистов. При этом на многих станциях сохраняется запрет на отпуск топлива в канистры.
Если на официальных сетевых АЗС цены удерживаются в рамках разумных тарифов, то на некоторых частных заправках уже зафиксированы случаи необоснованного завышения цен.
Согласно актуальному мониторингу, на сетевых АЗС стоимость топлива варьируется в следующих пределах:
АИ-92: 82.05 ₽/л.
АИ-95: 90.08 ₽/л.
АИ-100: 104.49 ₽/л.
Дизельное топливо: 87.85 ₽/л.
Два смертельных ДТП на донских трассах.
О двух смертельных дорожных авариях, произошедших в регионе 2 августа, сообщили в областной Госавтоинспекции. Днем на трассе Боковская — Кашары 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» при попытке обогнать грузовик «КамАЗ» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с «Ниссан Навара». В результате ДТП погиб 41-летний пассажир легкового автомобиля, а водитель и ещё один 50-летний пассажир получили травмы.
Вечером около 20:45 в хуторе Почтовый 17-летний водитель мотоцикла Honda при обгоне столкнулся с автомобилем Lada, который поворачивал налево. Несовершеннолетний водитель мототехники скончался от полученных травм на месте происшествия.
Обманули 300 человек: в Ростове будут судить лжестроителей.
Следователи ГУ МВД России по Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении недобросовестных застройщиков, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2023—2024 годах фигуранты дела привлекали средства на строительство индивидуальных жилых домов, однако свои обязательства не выполнили. Жертвами аферы стал 301 человек, а общая сумма хищений превысила 1 млрд рублей.
Под стражей в СИЗО находятся руководитель строительной фирмы и ее бывший супруг, работавший прорабом. Третий соучастник объявлен в международный розыск и заочно арестован. В сентябре уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Погода 3 августа 2026 в Ростовской области: жара до +34 градуса.
Жаркая и сухая погода ожидается в Ростовской области 3 августа. Днем температура воздуха в большинстве районов составит +29… +34°C, местами столбики термометров поднимутся до +37°C. Осадков не прогнозируется: будет преобладать ясная или малооблачная погода.
Ожидается северный и северо-восточный ветер скоростью 5−11 м/с, с порывами до 12−14 м/с. При атмосферном давлении 754−756 мм рт. ст. и низкой влажности воздуха (27−44%) синоптики предупреждают об усилении ощущения зноя.