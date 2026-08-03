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Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской области

Редкую ночь без объявления беспилотной опасности провели сегодня жители Волгоградской области. Над другими.

Редкую ночь без объявления беспилотной опасности провели сегодня жители Волгоградской области. Над другими регионами страны дежурные расчеты ПВО уничтожили 131 украинский дрон, сообщают в Минобороны.

Смертоносные летательные аппараты атаковали Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую области и Республику Крым. Дроны ВСУ сбивали также в Калужской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областях и в Краснодарском крае.

В Волгоградской области угроза удара БПЛА возникла в ночь на воскресенье. Уже позже стало известно, что регион оказался в числе целей для 635 украинских беспилотников.

Фото Андрея Поручаева.

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