Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской области

Редкую ночь без объявления беспилотной опасности провели сегодня жители Волгоградской области. Над другими регионами страны дежурные расчеты ПВО уничтожили 131 украинский дрон, сообщают в Минобороны.
Смертоносные летательные аппараты атаковали Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую области и Республику Крым. Дроны ВСУ сбивали также в Калужской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областях и в Краснодарском крае.
В Волгоградской области угроза удара БПЛА возникла в ночь на воскресенье. Уже позже стало известно, что регион оказался в числе целей для 635 украинских беспилотников.
Фото Андрея Поручаева.
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