Урозов прошел медосмотр для «Рубина» и вскоре подпишет контракт с казанцами

Трансфер станет для 22-летнего футболиста серьёзным шагом и с финансовой точки зрения. В самаркандском «Динамо» его зарплата составляла около 8 тысяч долларов в месяц, тогда как по контракту с «Рубином» он заработает 450 тысяч евро за сезон — более чем в четыре раза больше.