Кержаков займется развитием дворового футбола в Петербурге

Александр Кержаков назначен спецпредставителем губернатора Петербурга по вопросам спорта. Одной из его главных задач станет развитие и популяризация дворового футбола. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС.
По словам Беглова, перед Кержаковым поставлена серьезная цель — сделать спорт доступным для детей. Губернатор отметил, что все большие мастера когда-то начинали во дворах, и нужно создать для ребят соответствующие условия на любительском уровне.
Беглов подчеркнул, что такие звезды, как Кержаков, способны увлечь детей, которые в будущем хотят заниматься спортом профессионально.
— Александр — кумир тысяч питерских мальчишек, ему и добиваться результата, — добавил губернатор.