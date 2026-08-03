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Кержаков займется развитием дворового футбола в Петербурге

Перед Кержаковым стоит задача привлечь как можно больше людей к занятиям спортом.

Источник: Комсомольская правда

Александр Кержаков назначен спецпредставителем губернатора Петербурга по вопросам спорта. Одной из его главных задач станет развитие и популяризация дворового футбола. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС.

По словам Беглова, перед Кержаковым поставлена серьезная цель — сделать спорт доступным для детей. Губернатор отметил, что все большие мастера когда-то начинали во дворах, и нужно создать для ребят соответствующие условия на любительском уровне.

Беглов подчеркнул, что такие звезды, как Кержаков, способны увлечь детей, которые в будущем хотят заниматься спортом профессионально.

— Александр — кумир тысяч питерских мальчишек, ему и добиваться результата, — добавил губернатор.

Кержаков известен как один из лучших бомбардиров в истории российского футбола — 233 гола за карьеру. Играл за клубы «Зенит», «Севилья», «Динамо» и сборную страны.

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