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Парк птиц «Малинки» в Красносулинском районе получит новое развитие

Территория рядом с популярным туристическим объектом «Парком птиц “Малинки” в Красносулинском районе должна преобразиться в рамках реализации инвестиционного проекта “Азия. Зоокемпинг” и государственной программы Ростовской области “Развитие культуры и туризма”. Речь об этом шла вчера на заседании Законодательного Собрания Ростовской области.

Территория рядом с популярным туристическим объектом «Парком птиц “Малинки” в Красносулинском районе должна преобразиться в рамках реализации инвестиционного проекта “Азия. Зоокемпинг” и государственной программы Ростовской области “Развитие культуры и туризма”. Речь об этом шла вчера на заседании Законодательного Собрания Ростовской области.

Министр имущественных и земельных отношений Ростовской области Кирилл Баранчук представил законопроект о переводе земельного участка, расположенного рядом с популярным туристическим объектом «Парк птиц “Малинки”, из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов. Депутаты поддержали это предложение.

Благодаря данной инициативе, на территории планируется создать просторные пешеходные маршруты и зеленые зоны, а также современные модульные некапитальные эко-домики и другие новые форматы комфортного и безопасного отдыха для жителей и гостей региона.

«Удачное территориальное местоположение участка является его основным достоинством, дает возможность удобной эксплуатации и будет способствовать развитию внутреннего туризма, сельского туризма и культурного отдыха как жителей, так и гостей региона», — подчеркнул Кирилл Баранчук.

Кроме того, изменение категории земель и вида разрешенного использования участка и последующая реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места для жителей Красносулинского района и увеличит налоговые поступления в бюджет.

«Мы искренне благодарны правительству Ростовской области и министерству имущества и земельных отношений за поддержку наших инициатив, ведь перевод земель — это не просто юридический шаг, это фундамент для создания принципиально нового уровня экотуризма в России, — прокомментировала директор Южного парка птиц “Малинки” Элеонора Моргунова. — Успех нашего первого в стране “Кенгуру. Глэмпинга” показал, насколько людям важен иммерсивный отдых — возможность жить в комфорте прямо по соседству с дикой природой. Новый проект “Азия. Зоокемпинг” продолжит нашу философию континентального зоопарка».

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.