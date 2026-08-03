Парк птиц «Малинки» в Красносулинском районе получит новое развитие

«Мы искренне благодарны правительству Ростовской области и министерству имущества и земельных отношений за поддержку наших инициатив, ведь перевод земель — это не просто юридический шаг, это фундамент для создания принципиально нового уровня экотуризма в России, — прокомментировала директор Южного парка птиц “Малинки” Элеонора Моргунова. — Успех нашего первого в стране “Кенгуру. Глэмпинга” показал, насколько людям важен иммерсивный отдых — возможность жить в комфорте прямо по соседству с дикой природой. Новый проект “Азия. Зоокемпинг” продолжит нашу философию континентального зоопарка».